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بصاروخ باليستي.. الحوثيون: استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب

05:26 ص الخميس 20 مارس 2025

مطار بن جوريون

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" في اليمن "الحوثيون"، اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وفي هذا الصدد أفاد موقع "واينت"، أن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن.

وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

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