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الحوثيون: مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائيلية حتى وقف الهجوم على غزة

05:23 ص الخميس 20 مارس 2025

هجوم الحوثيين

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وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أنهم مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائيلية حتى وقف الهجوم الإسرائيلي ورفعِ الحصار عن غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".

وأضاف: أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية"

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