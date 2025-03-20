بعد دوي صفارات الإنذار.. نتنياهو يُغادر الكنيست ويتوجه لمنطقة محمية

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر الكنيست وتوجه إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن. بحسب روسيا اليوم.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".

وأضاف: أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".