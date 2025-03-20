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قبل اختراقه الأجواء.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

05:08 ص الخميس 20 مارس 2025

اعترض صاروخ

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، إذ تقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ.

ودعت الشرطة السكان إلى البقاء قرب الملاجئ، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ.

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