المفوضية الأوروبية: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول مدعاة للقلق العميق



وكالات

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي المعارض، أكرم إمام أوغلو، بأنه "مدعاة للقلق العميق".

وأكدت فون دير لاين، على ضرورة "احترام تركيا للقيم الديمقراطية وحقوق المسؤولين المنتخبين تركيا"، مطالبة بالالتزام بالمعايير الديمقراطية إذا كانت ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع أوروبا.

وأضافت: "نريد لتركيا أن تبقى راسخة في أوروبا، لكن ذلك يتطلب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديمقراطية، من الضروري أن تحترم أنقرة هذه المبادئ الأساسية"، بحسب روسيا اليوم.

بحسب وسائل الإعلام التركية، فقد اعتقلت الشرطة إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، على خلفية تحقيق يتعلق بقضية فساد.

ويأتي اعتقاله بعد إعلان جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها معارضون محاولة لتقويض مستقبله السياسي قبل الانتخابات.