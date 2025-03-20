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شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

03:48 ص الخميس 20 مارس 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، قالت اليوم الخميس، إن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية الشرقية في مدينة غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة على خانيونس جنوبي القطاع، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

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