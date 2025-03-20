التصعيد مستمر.. مدفعية الاحتلال تقصف غزة وغارات على خان يونس



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية الشرقية في مدينة غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة على خانيونس جنوبي القطاع، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قالت الأربعاء، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، أن إعلان الاحتلال عزمه هدم مبان سكنية في مخيم جنين جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامه ووحشيته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأوضحت حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 512 منزلا ومنشأة في مخيم جنين ما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن، مشددة على أن ما يشهده مخيم جنين يتم في ظل صمت دولي وتغاض عن حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.

ودعت حماس: "أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا"، فضلا عن "تصعيد مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس تأكيدا لحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".