بصاروخ أرض جو.. الحوثيون يُسقطون مسيرة أمريكية بصنعاء



وكالات

تمكنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون اليمنية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إم كيو-9"، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

قال مصدر عسكري يمني، إن الدفاعات الجوية لـ"أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض/ جو، طائرة استطلاع أمريكية مسلحة أثناء تحليقها في سماء مدينة معبَّر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار، تمكن من إسقاطها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المصدر، أن حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة، إذ أن هذه الطائرة هي الثانية من نوعها التي يسقطها "أنصار الله" في غضون أيام، إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري، إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويأتي إسقاط الطائرة التي تعد السادسة عشرة خلال عام، غداة إعلان "أنصار الله"، إصابة 7 نساء وطفلين إثر قصف جوي أمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي الجراف بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.

وأمس الأربعاء، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية في البحر الأحمر تصديا لمحاولة تنفيذ هجوم على البلاد، هو الاستهداف الرابع من نوعه خلال 72 ساعة.

كان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي قد أعلن يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات أخرى، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة اليمنية.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن الحوثيون، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.