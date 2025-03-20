الرئيس اللبناني: إسرائيل ترفض إخلاء المناطق المحتلة جنوب بلادنا

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزف عون، إن إسرائيل ترفض إخلاء المناطق المحتلة في جنوب لبنان.

وأضاف: "استمرار احتلال إسرائيل أراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الرئيس اللبناني، أن الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الأماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملا في بسط الامن ومصادرة السلاح على انواعه.

وأضاف: "لا تزال المساعي الدبلوماسية والمفاوضات مستمرة من أجل ايجاد حل جذري لهذه المسألة"، مشيرا الى أن "إسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى 5 منهم، علما أن لبنان مصر على استعادة جميع الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل مؤخرا".

وشكر عون ألمانيا على مشاركتها في الأسطول البحري لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ودعمها للبحرية اللبنانية.

بدورها، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن بلادها "تبدي اهتماما كبيرا بالأحداث في لبنان وتتوقع الموافقة على برنامج الإصلاح الذي تقترحه الحكومة الجديدة".

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.