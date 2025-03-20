بـ5 غارات.. قصف أمريكي يستهدف معملا للقطن شمال غربي اليمن



وكالات

أعلنت وسائل إعلام حوثية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الأمريكية قصفت معملا للقطن في مديرية زَبيْد، بـ5 غارات بالحديدة شمال غربي اليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، بأن عدوان أمريكي يستهدف محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأضافت أن عدوان أمريكي يستهدف مديرية السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية

ومنذ السبت الماضي، واصلت القوات الأمريكية، شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.