أحدهما يرتدي حزامًا ناسفًا.. تصفية عنصرين في "داعش" بالعراق



وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإطاحة بـ4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وقتل 2 منهم وإصابة آخرين شرق محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني: "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من أبطال الفوج الثاني لواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بلكانه في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش" .

وأكدت الخلية، أنه تم إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية، وقتل اثنين منها أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وجرح الآخرين.

وأضافت: "وما زالت قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملية التفتيش بإشراف قائد العمليات والقادة الميدانيين، فيما جرى إسناد القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وما زال الواجب متواصلا".

وتابع: "قطعاتنا الأمنية وضمن جميع قواطع المسؤولية مستمرة بعملها الأمني والاستخباري المتميز، وقد حققت إنجازات مهمة في قتل ومحاصرة ما تبقى من فلول عصابات "داعش" الإرهابية المنهزمة التي تسعى الى إثبات وجودها بأي عملية بائسة أو تواجد، خاصة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، إلا أن الحيطة والحذر والجاهزية التامة والتخطيط الصحيح لقطعاتنا البطلة بالمرصاد لعناصر "داعش" الإرهابية المنهزمة خاصة أن قواتنا الأمنية لديها الخبرة الكافية والعزيمة والاندفاع".