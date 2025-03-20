بوساطة إماراتية.. وصول 175 روسيا لموسكو في إطار تبادل الأسرى مع أوكرانيا



وكالات

وصلت فجر اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو الطائرة التي تقل 175 عسكريا روسيا، من المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، في إطار عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن 175 عسكريا روسيا سيعودون من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها كييف في إطار تبادل للأسرى بوساطة من الإمارات، وفقا لروسيا اليوم.

كما سلمت روسيا 175 أسيرا أوكرانيا بموجب اتفاق التبادل، بالإضافة إلى ذلك، وكبادرة حسن نية، أفرجت موسكو أيضا عن 22 أسيرا أوكرانيا إصاباتهم خطرة. وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور الوساطة في عملية تبادل الأسرى بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه قبل وصول الجنود الروس إلى موسكو، تم نقلهم من المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا إلى أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للاتصال بأقاربهم.

وبحسب مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا سيخضع الجنود العائدون لفحوصات طبية وسيحصلون على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، بالإضافة إلى خضوعهم لبرنامج إعادة التأهيل.