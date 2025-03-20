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أوكرانيا تتسلم مقاتلات "إف 16".. زيلينسكي: إذا خرقت روسيا الهدنة فسنرد بالمثل

12:50 ص الخميس 20 مارس 2025

مقاتلات إف - 16

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب"، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".

وأشارت إلى أن زيلينسكي يقول إنه لم يتعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تنازلات لروسيا.

وأكد زيلينسكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد وقف إطلاق النار بوجود القوات الأوكرانية في كورسك الروسية، مضيفا "ترامب يتفهم أننا لن نعترف بضم روسيا لأراضينا المحتلة".

وأوضح زيلينسكي، أنه يعتقد أن الهدنة بشأن البنى التحتية يمكن أن تطبق بسرعة، مؤكدا أنه إذا "خرقت روسيا الهدنة فسنرد بالمثل".

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مقاتلات إف 16 أوكرانيا تتسلم مقاتلات إف 16 فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية في كورسك الروسية
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