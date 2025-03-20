سي إن إن: ترامب يمهل إيران شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن واشنطن أبلغت حلفاء بينهم السعودية والإمارات وإسرائيل بمضمون رسالة ترامب لخامنئي.

وأفاد "أكسيوس" نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن رسالة ترامب إلى خامنئي كانت صارمة، مشيرين إلى أن ترامب اقترح إجراء مفاوضات على اتفاق نووي جديد وحذر من عواقب رفض إيران العرض.

وقالت المصادر المطلعة، إن "الرئيس الأمريكي قال في رسالته للمرشد الأعلى الإيراني إنه لا يريد مفاوضات مفتوحة واقترح مهلة شهرين للتوصل لاتفاق".

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس الاثنين، أن لن تكشف عن تفاصيل الرسالة التي تلقتها من ترامب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول مضمونها مجرد تكهنات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لا نخطط بعد للكشف عن محتوى هذه الرسالة في وسائل الإعلام.. كل ما ظهر في الإعلام فيما يتعلق بهذا الموضوع هو مجرد تكهنات".

وأضاف أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيرًا عن تصريحات ترامب العلنية، ما يعني أن واشنطن لا تزال تتبع نهجًا مزدوجًا بين المسار الدبلوماسي والتصعيد العسكري.

وفي 6 مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أنه أرسل رسالة إلى إيران، وقال ترامب إنه كتب في محتوى الرسالة: "آمل أن تتفاوضوا، لأنه إذا اضطررنا للتدخل عسكريًا، سيكون الأمر فظيعًا"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران لا يزال ممكنًا.