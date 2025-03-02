البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات لغزة

القاهرة - (د ب أ)

أدان البرلمان العربي، قرار "كيان الاحتلال الإسرائيلي" بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم "كيان الاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً صريحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.

وبحسب البيان "طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها، محذراً من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر وقف دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

وقال مكتب نتنياهو إن القرار اتُخذ، لأن حماس رفضت قبول الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، التي انتهت أمس السبت.