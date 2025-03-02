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مسؤول إسرائيلي: المفاوضات ستبدأ بمجرد موافقة حماس على مقترح ويتكوف

11:43 م الأحد 02 مارس 2025

مسؤول إسرائيلي المفاوضات ستبدأ بمجرد موافقة حماس ع

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لعدم استئناف القتال في غزة لبضعة أيام أخرى، مؤكدة أن تل أبيب ستوافق على المحادثات فقط على أساس خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أنه بمجرد موافقة حماس على المقترح الأمريكي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات.

وأكد مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات، أن من الممكن تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة.

وكشفت "هآرتس"، أن وقف المساعدات خطوة قد تمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية إرضاء قاعدتها اليمينية المتطرفة.

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