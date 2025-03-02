إعلام عبري: الوسطاء يعتقدون أنهم قادرون على دفع حماس إلى تسوية معينة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام أخرى قبل استئناف القتال، مشيرة إلى أن الوسطاء يعتقدون أنهم قادرون على دفع حماس إلى تسوية معينة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن احتمال موافقة حماس ضعيف جدا، لافتة إلى أن التقديرات في إسرائيل أن استئناف القتال لن يكون متوقعا على الأقل خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تترقب ما سيحدث خلال الأيام القادمة ولن تسمح لهذا الأمر أن يستمر طويلا.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تراعي الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف علها تسهم في إحراز تقدم، كما ترغب في إتاحة الفرصة لرئيس الأركان المقبل إيال زامير لتولي منصبه وترسيخ نفسه.