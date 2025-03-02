نتنياهو: حماس رفضت خطة ويتكوف وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق

وكالات

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن شكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توفير أسلحة لإنهاء المهمة ضد محور إيران، وكذلك على دعمه لإسرائيل، مؤكدا أنه أعظم صديق لإسرائيل.

وجدد نتنياهو، تأكيد على دعمه خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل.

وأشار نتنياهو، إلى أن خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار 50 يوما، مؤكدا أن حكومته ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على الأسرى.

وزعم نتنياهو، أن إسرائيل أوقفت إدخال البضائع لأن حماس لم تلتزم بخطة وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن حماس رفضت خطة ويتكوف وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق.