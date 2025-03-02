زيلينسكي: وحدة أوروبا وصلت لمستوى لم نشهده منذ فترة طويلة

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القادة الأوروبيين إلى العمل لإنشاء قاعدة متينة للتعاون مع أمريكا من أجل السلام الحقيقي والأمن المضمون.

وأكد زيلينسكي أن وحدة أوروبا وصلت إلى مستوى عال للغاية و"هو ما لم نشهده منذ فترة طويلة"، مضيفا "نناقش مع شركائنا الأوروبيين الضمانات الأمنية وشروط السلام العادل في أوكرانيا".

وشدد زيلينسكي، على أن القوة المشتركة يمكن أن "تحمي مستقبلنا وممتن لأصدقائنا وشركائنا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي، إن أوكرانيا آمنة تصب في مصلحة كل أوروبا و"وحدة مواقفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مؤكدا أن هناك حاجة إلى "خطة أوروبية لضمانات أمنية قوية لحماية قارتنا وردع مزيد من العدوان الروسي".

وأشار رئيس الوزراء الهولندي، إلى أن على أوروبا تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها بما في ذلك تعزيز الدفاع الأوروبي.