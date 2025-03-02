إيران.. ظريف يستقيل من منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية

وكالات

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأحد، إن محمد جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.

وفي منتصف أغسطس الماضي، استقال ظريف من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

لكنه أعلن يوم 27 من الشهر نفسه، عودته إلى منصبه، وقال في منشور إنه مستمر في العمل بمنصبه كمساعد للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وكتب ظريف في منشور على منصة "إكس" أنه وزملاءه في مجلس القيادة واللجان، فخورون بأن انتخاب قرابة 70% من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية والكثير من مساعدي الوزراء والمؤسسات، جاء نتيجة الاقتراحات التخصصية لهذا المسار الشفاف والمتسم بالمشاركة.

وتابع ظريف قائلا إنه في أعقاب "المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية وبإيعاز خطي منه، وبالاتكال على الله والأمل بمواكبة الشعب، فإنه سيواصل العمل كمساعد لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية".

وعاد وزير الخارجية الأسبق ظريف إلى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بعد أسبوعين من ترك منصبه.

وكان ظريف ترك منصبه بسبب خلافات مع بزشكيان، الذي ترشح كإصلاحي، بسبب حكومته المحافظة.

وكان ظريف، 64 عاما، الذراع اليمنى لبزشكيان خلال حملته الانتخابية، ويعتبر أحد العقول المخططة للسياسة الخارجية للحكومة الجديدة.

وتولى ظريف منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 وتمكن من إبرام اتفاق فيينا التاريخي بشأن البرنامج الإيراني