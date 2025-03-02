إعلام عبري: نتنياهو معني باستيفاء كل الفرص الممكنة قبل العودة للحرب

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر، الأحد، إنه إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح مزيد من الأسرى سيتم قطع الماء والكهرباء عن القطاع.

وأكدت المصادر، أن إسرائيل بحوزتها أدوات منها تنفيذ عمليات عسكرية محددة، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا.

وأشارت المصادر، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معني باستيفاء كل الفرص الممكنة قبل العودة إلى الحرب، كما أنه مستعد للاستمرار بوقف إطلاق النار ودفع أثمان باهظة لاستعادة الأسرى.

وشددت المصادر، على أن نتنياهو غير مستعد للموافقة على إنهاء الحرب لأن ذلك يعني بقاء حماس في السلطة، موضحة أنه تم منح الوسطاء عدة أيام لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات دون بقائها في السلطة.