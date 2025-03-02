يضم 48 مادة.. مصادر تكشف أبرز ملامح الدستور السوري الجديد

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، موضحة أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين.

وأشارت المصادر، إلى أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مؤكدة أن الإعلان الدستوري في سوريا سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.

وأضحت المصادر، أن في الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية سيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلها، قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.