الرئيس الجزائري يتغيب عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة ويوفد وزير خارجيته

الجزائر - (د ب أ)

قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر بعد غد الثلاثاء، بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية، على خلفية انفراد دول دون غيرها بإعداد مخرجاتها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المصدر قوله إن الرئيس تبون، كلف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة.

وأرجع ذات المصدر غياب تبون، عن القمة المرتقبة، إلى "الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".

وكشف ذات المصدر، أن تبون، "حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم".

وأضاف: "في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية، القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم".

وشدد على أنها المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها، وأن الجزائر "تواصل تكريس عهدتها بمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية، صوتا عربيا يصدح بالحق، وصوتا عربيا يدافع عن حقوق المظلومين، وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا، ولكن يتحسر ويتأسف على ما آلت إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية".