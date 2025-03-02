رئيس مجلس النواب الأمريكي: الادعاءات بأن ترامب متساهل مع روسيا "مزحة"



واشنطن - (د ب أ)

رفض مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي والحليف المخلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات بأن الرئيس ترامب متساهل للغاية تجاه روسيا.

وقال جونسون لشبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الأحد: "من العبث تماما أن يزعم أي شخص في وسائل الإعلام أو من الديمقراطيين، بطريقة أو بأخرى، أن الرئيس ترامب أو البيت الأبيض أو الجمهوريين في الكونجرس يقفون إلى جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف "إن هذه مزحة، فنحن ندرك أنه خصم خطير، وهو من أشعل الحرب" في أوكرانيا.

وتابع جونسون أيضا بأن أولويات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت "في غير محلها"، وأكد مجددا على أن زيلينسكي تصرف بطريقة تنم عن عدم امتنان في المكتب البيضاوي.

وكان الاجتماع العاثر، الذي جرى أمس الأول الجمعة، قد بدأ بتوجيه زيلينسكي الشكر لمضيفيه على الدعوة، لكنه أصر أيضا على الحصول على ضمانات أمنية تتجاوز اتفاق المواد الخام الذي سعى إليه ترامب.

ووصف زيلينسكي بوتين بأنه "قاتل وإرهابي" يكن له ولأوكرانيا الكراهية.

ورد ترامب بغضب قائلا إن مثل هذه التصريحات لن تساعد في إنهاء الحرب، ثم هدد بقطع المساعدات العسكرية.

وقال جونسون لشبكة "إن بي سي" إن ترامب ونائبه جيه دي فانس، الذي كان حاضرا الاجتماع أيضا، ليسا مسؤولين عن تفجر الخلاف في البيت الأبيض، بل وحده زيلينسكي يتحمل مسؤولية ذلك.

وأضاف جونسون: "آمل وأدعو، بصراحة، أن يعود الرئيس زيلينسكي إلى رشده، وأن يعود إلى الرئيس ترامب، ويعبر عن امتنانه كما يجب عليه أن يفعل، كما تعلمون، وأن يعتذر عن سلوكه".

وواصل جونسون قائلا: "إما أن يعود زيلينسكي إلى رشده ويعود إلى طاولة المفاوضات بامتنان، أو أن يتولى شخص آخر قيادة البلاد للقيام بذلك، وأعني، الأمر متروك للأوكرانيين ليقرروا ذلك".