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البث العبرية: نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن

08:53 م الأحد 02 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مقربين من نتنياهو، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتظر البت بتمديد المرحلة الأولى قبل البت بالعودة للقتال، موضحين أنه يرى أن العودة للقتال لفترة قصيرة ممكنة للضغط على حماس.

وشدد المقربون من نتنياهو، على أنه لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.

وذكرت البث العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المحتمل أن تبدأ خطوات تصعيدية ضد حماس للضغط عليها الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن وقف إدخال المساعدات لغزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس.

وأشارت مصادر، إلى أن نتنياهو سيواصل وقف إطلاق النار لأسبوع على الأقل حتى وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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