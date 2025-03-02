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البث العبرية: نتنياهو سيواصل وقف إطلاق النار حتى وصول ويتكوف

08:47 م الأحد 02 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن حشودا غفيرة تتظاهر قبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على عدم التقدم للمرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس.

ونقلت البث العبرية عن مصادر، قولها إن نتنياهو سيواصل وقف إطلاق النار لأسبوع على الأقل حتى وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأكد مقربون من نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتظر البت بتمديد المرحلة الأولى قبل البت بالعودة للقتال، موضحين أنه يرى أن العودة للقتال لفترة قصيرة ممكنة للضغط على حماس.

وشدد المقربون من نتنياهو، على أنه لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.

وذكرت مصادر مطلعة، أن من المحتمل أن تبدأ خطوات تصعيدية ضد حماس للضغط عليها الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن وقف إدخال المساعدات لغزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس.

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