خلال اجتماع حكومي.. تبادل الإهانات بين نتنياهو ورئيس الشاباك

وكالات

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الشاباك، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع حكومي، حيث تحول النقاش إلى تبادل للإهانات.

وأفادت القناة العبرية، بأن رئيس الشاباك اعتبر أن "الخيار الأفضل هو الانتقال إلى المرحلة الثانية، مع إمكانية العودة إلى الحرب بسهولة"، مشيرًا إلى أن الحكومة "تضلل الجمهور وتوهمه بإمكانية وقف الحرب ثم استئنافها لاحقًا، لأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيمنح إسرائيل ضوءًا أخضر".

في المقابل، رد الوزير الإسرائيلي رون ديرمر على رئيس الشاباك، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تترك حماس في الحكم ليوم واحد، ولا يمكن التعايش مع هذا الوضع".

من جانبه، شدد مسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي على ضرورة التفاوض من أجل تحرير الأسرى، محذرًا من أن "عدم الاعتراف بوجود شيء للتفاوض عليه سيعني استحالة تحريرهم".

وأضاف أن "التعاطي مع مطالب حماس ومنحها إحساسًا بوجود أفق سياسي قد يكون ضروريًا في هذا السياق".