إعلان

وزير الدفاع الأوكراني: بريطانيا أبدت استعدادها لزيادة المساعدات العسكرية لنا

08:29 م الأحد 02 مارس 2025

اوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، إنه استعرض مع نظيره البريطاني جون هيلي آفاق شراء أسلحة باستخدام أرباح الأصول الروسية المصادرة.

وأوضح عمروف، أن بريطانيا أعربت عن استعدادها لمشاركة الأوروبيين في دعم القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا "بريطانيا أبدت استعدادها لزيادة المساعدات العسكرية لنا".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه تم التوافق على أن تعمل بريطانيا وفرنسا وآخرون مع أوكرانيا على خطة لوقف الحرب يناقشونها مع الولايات المتحدة، مضيفا "اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية السلام المستدام في أوكرانيا".

وأكد ستارمر، أن ما جرى في أوكرانيا خلال السنوات الماضية كان له تأثير كبير على البريطانيين، موضحا أن العديد من الدول ترى أن خطته بشأن أوكرانيا تستحق الدعم.

وأضاف ستارمر: "سنشكل تحالفا من الراغبين للدفاع عن الاتفاق في أوكرانيا وضمان السلام"، مشيرا إلى أن لندن وكييف توصلتا لاتفاق يسمح لأوكرانيا باستخدام 1.6 مليار جنيه إسترليني لشراء أكثر من 5 آلاف صاروخ دفاع جوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا بريطانيا المساعدات العسكرية رستم عمروف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - مصر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات