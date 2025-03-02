وزير الدفاع الأوكراني: بريطانيا أبدت استعدادها لزيادة المساعدات العسكرية لنا

وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، إنه استعرض مع نظيره البريطاني جون هيلي آفاق شراء أسلحة باستخدام أرباح الأصول الروسية المصادرة.

وأوضح عمروف، أن بريطانيا أعربت عن استعدادها لمشاركة الأوروبيين في دعم القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا "بريطانيا أبدت استعدادها لزيادة المساعدات العسكرية لنا".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه تم التوافق على أن تعمل بريطانيا وفرنسا وآخرون مع أوكرانيا على خطة لوقف الحرب يناقشونها مع الولايات المتحدة، مضيفا "اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية السلام المستدام في أوكرانيا".

وأكد ستارمر، أن ما جرى في أوكرانيا خلال السنوات الماضية كان له تأثير كبير على البريطانيين، موضحا أن العديد من الدول ترى أن خطته بشأن أوكرانيا تستحق الدعم.

وأضاف ستارمر: "سنشكل تحالفا من الراغبين للدفاع عن الاتفاق في أوكرانيا وضمان السلام"، مشيرا إلى أن لندن وكييف توصلتا لاتفاق يسمح لأوكرانيا باستخدام 1.6 مليار جنيه إسترليني لشراء أكثر من 5 آلاف صاروخ دفاع جوي.