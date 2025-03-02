إعلان

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ5 آلاف صاروخ دفاع جوي

08:28 م الأحد 02 مارس 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستخصص 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بخمسة آلاف صاروخ دفاع جوي، في إطار دعمها المستمر لكييف في مواجهة الهجمات الروسية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزام بلاده بزيادة الإنفاق العسكري لضمان أمنها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أعلن ستارمر أن بريطانيا ستعمل مع أوكرانيا ودول أخرى على خطة لوقف القتال، تمهيدًا لمناقشتها مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على وحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف أن الاتفاق لا بد أن يشمل روسيا، لكن دون السماح لها بفرض شروطه.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا تسعى لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدًا رفضه لأي اتفاق ضعيف مماثل لاتفاق مينسك. كما أشار إلى أن بلاده ستعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأشار ستارمر إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على بريطانيا وأوروبا، مضيفًا أن بعض الدول الأوروبية أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا، في حين أن العديد من الدول الأخرى تدعمها، مع احترام بريطانيا لموقف الدول الرافضة.

وختم رئيس الوزراء البريطاني تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يقف عند مفترق طرق تاريخي، مما يستدعي العمل على خطة سلام تضمن الاستقرار في أوكرانيا وأوروبا، مع ضرورة وجود ضمانات أمنية في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر أوكرانيا بريطانيا روسيا تسليح أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - مصر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات