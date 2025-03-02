بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ5 آلاف صاروخ دفاع جوي

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستخصص 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بخمسة آلاف صاروخ دفاع جوي، في إطار دعمها المستمر لكييف في مواجهة الهجمات الروسية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزام بلاده بزيادة الإنفاق العسكري لضمان أمنها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أعلن ستارمر أن بريطانيا ستعمل مع أوكرانيا ودول أخرى على خطة لوقف القتال، تمهيدًا لمناقشتها مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على وحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف أن الاتفاق لا بد أن يشمل روسيا، لكن دون السماح لها بفرض شروطه.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا تسعى لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدًا رفضه لأي اتفاق ضعيف مماثل لاتفاق مينسك. كما أشار إلى أن بلاده ستعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأشار ستارمر إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على بريطانيا وأوروبا، مضيفًا أن بعض الدول الأوروبية أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا، في حين أن العديد من الدول الأخرى تدعمها، مع احترام بريطانيا لموقف الدول الرافضة.

وختم رئيس الوزراء البريطاني تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يقف عند مفترق طرق تاريخي، مما يستدعي العمل على خطة سلام تضمن الاستقرار في أوكرانيا وأوروبا، مع ضرورة وجود ضمانات أمنية في أي اتفاق يتم التوصل إليه.