بعد يوم من اشتباك زيلينسكي.. المئات يحتجون ضد نائب ترامب

(أ ب)

تجمع مئات المحتجين ضد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بعد يوم من حدوث جدال حاد في المكتب البيضاوي بشأن أوكرانيا بالقرب من منتجع للتزلج في ولاية فيرمونت يقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات لدعم أوكرانيا، بينما لوح متظاهرون مناهضون للحرب بأعلام فلسطينية أو لافتات لدعم حقوق المهاجرين.

وتجمع المتظاهرون في عدة مواقع في المنطقة، بما في ذلك على جانبي الطريق رقم 100 في وايتسفيلد.



وعلى الرغم من أن المظاهرات كانت مقررة قبل أيام، إلا أنها اكتسبت زخما صباح أمس السبت، بسبب المواجهة الساخنة في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، بين فانس والرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث انتقد فانس الرئيس زيلينسكي بسبب تحديه تأكيدات ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن الوثوق به.

كان الرئيس ترامب قد هدد، في البيت الأبيض، زيلينسكي بالتخلي عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووجه ترامب اتهامات خطيرة إلى الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات التي كانت تبث الحدث في المكتب البيضاوي، متهما إياه بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، مؤكدا على أن زيلينسكي عليه إبداء المزيد من الامتنان.



وفشل الطرفان في توقيع اتفاق بشأن استغلال المواد الخام الأوكرانية، كما تم إلغاء مؤتمر صحفي مشترك.

وقالت تيكلا فان هوفين وهي متظاهرة من ووتربري لقناة "دبليو سي ايه اكس" "فليذهب للتزلج في روسيا لأن جيه دي فانس ليس لديه أصدقاء في فيرمونت، لكن لديه الكثير من الأصدقاء في روسيا، لذلك يجب عليه الذهاب إلى هناك لقضاء إجازة".

وقد وصل فانس وعائلته إلى فيرمونت قبيل عطلة نهاية الأسبوع، من أجل التزلج في منتجع "شوجربوش" في وارين.

كان الرئيس ترامب قد هدد، في البيت الأبيض، زيلينسكي بالتخلي عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووجه ترامب اتهامات خطيرة إلى الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات التي كانت تبث الحدث في المكتب البيضاوي، متهما إياه بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، مؤكدا على أن زيلينسكي عليه إبداء المزيد من الامتنان بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وفشل الطرفان في توقيع اتفاق بشأن استغلال المواد الخام الأوكرانية، كما تم إلغاء مؤتمر صحفي مشترك.