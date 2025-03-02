وزير خارجية أمريكا: لا بد من جلب بوتين إلى طاولة المفاوضات

(أ ب )

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن السلام لا يمكن أن يتحقق في أوكرانيا إلا إذا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المفاوضات، وأن ترامب الآن "هو الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي لديه فرصة لجلبه إلى طاولة المفاوضات لمعرفة الشروط التي يقبل بها لإنهاء الحرب."

وأوضح روبيو في حديثه عن الروس، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي": "ربما تكون مطالبهم هي ما يريدونه. وقد تكون مطالبهم غير معقولة. لا نعرف. لكن يجب علينا أن نجلبهم إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "ربما لا يريدون التوصل إلى اتفاق أيضا. لا نعلم. لكننا لم نتحدث معهم منذ ثلاث سنوات. ولكن ربما يريدون التوصل لاتفاق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن: "الهدف هو معرفة ما إذا كان هناك سبيل لإخراج الكرملين من حالة الاستعداد للحرب".

وتساءل روبيو قائلا: "ما هي مطالب الروس؟ وتحت أي شروط سيكون الروس مستعدين لوقف هذه الحرب؟"

واختتم روبيو حديثه قائلا إن الحصول على ضمانات أمنية "يعتمد بالكامل على وجود السلام، والجميع يتحدث عن ضمانات أمنية لتأمين السلام، لكن لا بد من تحقيق السلام أولا، ونحن لا نعلم حتى ما إذا كان السلام ممكنا".