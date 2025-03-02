مصر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وتشدد مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وتطالب جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، أن بنيامين نتنياهو قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، فيما قالت حركة حماس إن القرار "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق".