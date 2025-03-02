سانا: قوات الأمن السورية تستعد للانتشار داخل مدينة جرمانا

قالت وكالة الأنباء السورية"سانا"، إن قوات الأمن السورية بدأت في الانتشار داخل مدينة جرمانا.



ونقلت وكالة سانا عن مدير أمن محافظة ريف دمشق، قوله: "إن قواتنا بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا لإنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية لمجموعات امتهنت القتل والسطو بقوة السلاح".



وأضافت "سانا" عن مدير أمن محافظة ريف دمشق: "لن تبقى بقعة جغرافية سورية خارج سيطرة مؤسسات الدولة ولمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاونا كبيرا في هذا الشأن".

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس السبت، تعليماتهما لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد، زاعمين "الدفاع" عن البلدة التي تقطنها أغلبية درزية في ريف دمشق.

وقال مكتب نتنياهو، السبت، إن إسرائيل ملتزمة بأمن الدروز، وسترد على أي محاولة للمساس بهم، وستتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم، وفق زعمه.

كما أوضح أن السكرتير العسكري لنتنياهو، قد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين روس في الكرملين، ركزت على الموضوع السوري ورغبة إسرائيل في بقاء روسيا في الساحل.