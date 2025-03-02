مستشار الأمن القومي الأمريكي: نظرات زيلينسكي بالبيت الأبيض كانت غير محترمة

وكالات

قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى زعيم يمكنه التعامل مع أمريكا وروسيا وإنهاء الحرب.

وأضاف والتز، في تصريحات اليوم الأحد، أن أمريكا تسعى إلى نهاية دائمة لحرب أوكرانيا مع ضمانات أمنية تقودها أوروبا. مشيرا إلى أنه من غير الصحيح تماما أن يكون اجتماع المكتب البيضاوي مع زيلينسكي بمثابة نوع من الكمين وزيلينسكي لم يأت للبيت الأبيض بحسن نية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، أن إيماءات ونظرات زيلينسكي بالبيت الأبيض كانت غير محترمة، وهو ليس قائدا في وقت الحرب مثل تشرشل.

وتابع: "أنفقنا المليارات في أوكرانيا وزيلينسكي لا يظهر الامتنان وترامب تلقى اتصالين من ستارمر وميلوني بشأن أوكرانيا والضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون أوروبية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه من مصلحتنا ومصلحة أوكرانيا وروسيا وأوروبا التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وصفقة المعادن بين واشنطن وكييف حل رائع لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "آمل أن يعود زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات ويعترف بأن السلام هو الحل".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: "إدارة بايدن استخدمت الروس كوسطاء للتفاوض مع النظام الإيراني، كما أن طهران هي المسؤولة عن مقتل مئات الجنود الأمريكيين والعنف في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

ومن جانبه صرح فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، "التقيت رئيسة وزراء إيطاليا لبحث خطة مشتركة لإنهاء الحرب".