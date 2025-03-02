رئيس وزراء إسبانيا: نرفض التبعية لترامب أو بوتين

(د ب أ)

رفض رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أي تبعية محتملة لأوروبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد سانشيز أن العلاقات بين الدول في القرن الحادي والعشرين يجب أن تقوم على التحالفات وليس التبعية.

وجاءت تصريحاته خلال فعالية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، وذلك قبيل مغادرته إلى قمة أوكرانيا التي تُعقد في لندن، اليوم، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين.

وشدد سانشيز على أن أوروبا تدافع عن نظام دولي قائم على دول حرة ومتساوية وذات سيادة، ولذلك تدعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الإمبريالي الجديد" من بوتين.

وأوضح أن الدفاع عن "المزيد من أوروبا" ليس مجرد شعار، بل ضرورة، واصفا ذلك بأنه "تأمين على الحياة".

وتواجه إسبانيا تحديات فيما يتعلق بميزانية الدفاع، حيث تبلغ النفقات المخططة لهذا العام 32ر1% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لصحيفة "إل باييس".

ولا يُتوقع أن تصل إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى هدف الناتو البالغ 2% حتى عام 2029.