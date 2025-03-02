رئيس وزراء بريطانيا يقود مبادرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وكالات

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد، زعماء العالم إلى الارتقاء إلى مستوى "لحظة واحدة في جيل" لتعزيز أمن أوروبا، وذلك خلال قمة في لندن تهدف إلى مناقشة إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد ستارمر أن تحقيق نتيجة إيجابية لأوكرانيا يعد "أمرًا حيويًا لأمن كل دولة مشاركة في القمة، وللعديد من الدول الأخرى أيضًا". جاءت تصريحاته أثناء التقاط الصورة الرسمية لبدء المحادثات، حيث كان محاطًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كشف ستارمر، في وقت سابق من يوم الأحد، أن بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا اتفقت على العمل على خطة لوقف إطلاق النار، تمهيدًا لتقديمها إلى الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تتضمن القمة نقاشًا حول إنشاء قوة عسكرية أوروبية لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد يومين من انهيار المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، حيث انتقد ترامب الأخير بشدة، معتبرًا أنه لم يُظهر امتنانًا كافيًا للدعم الأمريكي ضد الغزو الروسي. وقد ألقى هذا التوبيخ غير المعتاد بظلاله على القمة، مما جعلها تركز على إيجاد مسار جديد لإعادة المحادثات إلى مسارها.

ورغم التصعيد الأخير، شدد ستارمر على أنه يسعى إلى لعب دور الجسر بين الأطراف المختلفة، بدلاً من "تكثيف الخطاب"، كما وصف الأمر. وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال ستارمر: "لقد اتفقنا الآن على أن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما واحدة أو اثنتين من الدول الأخرى، ستعمل مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، ثم سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".

يُذكر أن ستارمر وماكرون تواصلا مع ترامب منذ يوم الجمعة في محاولة لإعادة بناء الزخم نحو حل دبلوماسي للصراع.