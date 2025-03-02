وزير خارجية أمريكا: لم أتحدث إلى زيلينسكي منذ اشتباك البيت الأبيض

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه لم يتحدث مع فولوديمير زيلينسكي منذ اجتماع المكتب البيضاوي يوم الجمعة مع دونالد ترامب.

أدلى روبيو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع ABC News.

يوم الجمعة، انتهت زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض قبل الأوان بعد اشتباك مع ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي.

انحدر الاجتماع إلى توتر ذهابًا وإيابًا، والذي بدأ بإخبار فانس لزيلينكسي: "أعتقد أنه من غير المحترم أن تأتي إلى المكتب البيضاوي لمحاولة التقاضي بشأن هذا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

بينما كان الرئيس الأوكراني يحاول الاعتراض، رفع ترامب صوته وقال له: "أنت تقامر بالحرب العالمية الثالثة، وما تفعله هو عدم احترام شديد للبلد، هذا البلد الذي دعمك أكثر بكثير من الكثير من الناس يقولون إنه يجب عليهم ذلك".

دافع زيلينسكي عن نفسه وعن بلاده، وتحدى ترامب علانية بشأن نهجه الأكثر ليونة تجاه فلاديمير بوتين.