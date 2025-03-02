رئيس مجلس النواب الأمريكي: على زيلينسكي العودة إلى رشده أو ترك القيادة

القاهرة- مصراوي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الجمهوري من لوس أنجلوس، يوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يحتاج إلى العودة إلى رشده والعودة إلى طاولة المفاوضات بامتنان، وإلا فسيحتاج شخص آخر إلى قيادة البلاد للقيام بذلك"، وذلك في إشارة إلى استمرار أوكرانيا في متابعة اتفاق سلام تفاوضت عليه الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات جونسون بعد يومين من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، و زيلينسكي من جهة أخرى، في المكتب البيضاوي أثناء زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن، حيث كان يسعى لإنهاء المفاوضات بشأن صفقة تتعلق بمعادن الأرض النادرة في أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال جونسون: "يحاول الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين"، مضيفًا: "ما فعله زيلينسكي في البيت الأبيض كان إشارة واضحة لنا بأنه ليس مستعدًا لذلك بعد، وأعتقد أن هذه خيبة أمل كبيرة".

وأشار جونسون إلى أن ترامب "كان واضحًا جدًا" بأن "إذا كان زيلينسكي مستعدًا للسلام، فيمكننا التفاوض على اتفاق".

من جهته، كان زيلينسكي يسعى إلى تضمين ضمانات أمنية في الاتفاق، والتي تتضمن تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستتدخل لمساعدة أوكرانيا في حال انتهاك روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال الخلاف الذي وقع في المكتب البيضاوي، قال ترامب لزيلينسكي إنه "ليس لديه البطاقات اللازمة للتفاوض"، بينما انضم نائبه جي دي فانس إليه في مطالبة الرئيس الأوكراني بأن يكون أكثر امتنانًا للدعم الأمريكي.

وفي حديثه لبرنامج Meet the Press، قال جونسون إن زيلينسكي "قام بتوبيخ مضيفه وقاطعه، بدلًا من التعبير عن الامتنان للمساعدات غير العادية التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده".

ودافع جونسون عن الصفقة المقترحة بشأن حقوق المعادن النادرة، معتبرًا أنها تمثل "فوزًا للطرفين"، حيث تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى معادن الأرض النادرة التي تحتاجها، بينما توفر لأوكرانيا "مستوى من الأمن".

وأضاف: "بعد إبرام الاتفاق، ستكون أوكرانيا فعليًا في شراكة اقتصادية معنا، وسندافع بالتأكيد عن مصالحنا واستثماراتنا. روسيا تعرف ذلك، الصين تعرف ذلك، وكذلك إيران وكوريا الشمالية، وهذه رسالة مهمة للغاية".

كما تطرق جونسون أيضًا إلى مشروع قانون المصالحة الضخم في الميزانية، الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 2 تريليون دولار. ويخضع المشروع حاليًا لمناقشات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتسوية الخلافات بين نسختي المشروع في المجلسين.

وأثار بعض المعارضين مخاوف من أن تخفيضات الإنفاق قد تؤثر على تمويل برنامج Medicaid، مما قد يؤثر على الرعاية الصحية لملايين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمعاقين.

إلا أن جونسون نفى أن يكون مشروع القانون يمس تمويل Medicaid، مؤكدًا: "لا تأخذ كلامي فقط، بل ابحث في نص مشروع الميزانية الذي أقريناه يوم الثلاثاء، لن تجد أي ذكر لبرنامج Medicaid أو Medicare أو الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "الشعب الأمريكي يريد منا مراجعة النفقات الحكومية وترتيب الأوضاع المالية للبلاد، وهذا ما نسعى إليه"، مشيرًا إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يهدفون أيضًا إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في 2017، والتي من المقرر أن تنتهي هذا العام.

وختم جونسون بالقول: "يمكننا تحقيق هذين الهدفين معًا دون التأثير على أي شخص يعتمد على هذه المزايا".