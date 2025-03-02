ما هو ميثاق البحر المتوسط الجديد؟

وكالات

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، وذلك في إطار سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى أجرتها المفوضة لتشكيل ميثاق جديد للبحر المتوسط.



وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، في بيان صحفي الجمعة، أن الميثاق الذي يتم تطويره حاليًا بالتعاون الوثيق مع الشركاء المتوسطيين والدول الأعضاء، سيتناول التحديات المشتركة من خلال تعزيز العلاقات بين الشعوب والنمو الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.



ومبادرة ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط، هي إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي "ENI CBC MED"، التي تهدف إلى تحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخية ومواجهة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



كما تهدف المبادرة التابعة لبرنامج Horizon Europe بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جمع الأطراف المعنية بالبحث والابتكار في المنطقة الأورومتوسطية للتعرف على الدعوات الجديدة، وفرص التعاون ولاغتنام الفرصة للتواصل مع الأطراف المعنية بالبحث والابتكار من ضفتي المتوسط.



وبموجب هذه المبادرة، يمكن للحكومات المحلية أن تتمتع بميزة نسبية إذا اختارت أن تأخذ مبادرة العمل المناخي والريادة في تطبيق سياسات تغير المناخ والطاقة، من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم إجراءات محلية ملموسة في مجال المناخ.



وتقوم المبادرة بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.



والدول الثمانية عشر في شرق المتوسط والشرق الأوسط هي: مصر، البحرين، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، قبرص، اليونان.