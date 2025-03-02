شركة نرويجية توقف تزويد القوات الأمريكية بالوقود احتجاجًا على سياسات ترامب

(وكالات)

رفضت شركة الوقود النرويجية Haltbakk Bunkers توريد الوقود للقوات الأمريكية المتمركزة في النرويج وللسفن الحربية الأمريكية التي تدخل موانئ البلاد، وذلك في خطوة أعقبت مشادة حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي داخل البيت الأبيض.

وقالت الشركة، في بيان نُشر على منصة "إكس": "لقد قررنا وقف أنشطتنا على الفور كمورد وقود للقوات الأمريكية في النرويج والسفن التابعة لها التي تدخل الموانئ النرويجية. لن يتم توريد أي وقود للأمريكيين".

ودعت الشركة أيضا جميع الشركات النرويجية والأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مؤكدة موقفها المؤيد لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع الموقع الإخباري النرويجي المتخصص في الشؤون البحرية Kystens Næringsliv، شدد رئيس الشركة، جونار جران، على أن الإجراءات ستظل سارية طالما أن ترامب في منصبه، قائلاً: "لن يتم توريد أي لتر من الوقود حتى يتم التخلص من ترامب. نحن نمتلك بوصلة أخلاقية".



جاءت هذه الخطوة بعد مواجهة حادة وقعت بين ترامب وزيلينسكي داخل المكتب البيضاوي، حيث انتقد الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بشدة، قائلاً له: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما ينبغي أن نشعر به".

وأضاف ترامب: "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".