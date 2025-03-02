مصر تعلق على تهديدات نتنياهو لسوريا بخصوص الدروز

(وكالات)

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، رفض مصر القاطع لأي مبررات للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سُويتشا، في القاهرة، إنهما اتفقا على رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لسوريا تحت أي ذريعة، حتى لو كانت لذرائع إنسانية بحجة حماية حقوق أقليات بعينها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه ناقش مع المسؤولة الأوروبية الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أهمية مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية شاملة.

جاء ذلك بعد إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بالاستعداد لحماية الدروز في مدينة جرمانا القريبة من دمشق، بزعم تعرضهم لهجوم من قبل القوات السورية الجديدة.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "لن نسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إليهم، فسوف نؤذيه".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل تحظى بعلاقات جيدة مع طائفة الموحدين الدروز، وأنه يتعين على النظام السوري احترام هذه الطائفة.

تأتي التصريحات الإسرائيلية بعد إعلان الأمن السوري تنفيذ عمليات أمنية في جرمانا لملاحقة مطلوبين، عقب مقتل أحد عناصره في إطلاق نار.

تعد جرمانا مدينة سورية متعددة المكونات، حيث يشكل الدروز والمسيحيون الغالبية العظمى من سكانها، كما نزح إليها آلاف السوريين من مختلف المدن هربًا من الصراع والدمار.