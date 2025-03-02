لحظة إندلاع حريق هائل بمبنى في إسرائيل وإصابة 17 مستوطنًا (فيديو)

وكالات



انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اندلاع حريق هائل في أحد المباني السكنية في طبريا، أقدم مدن فلسطين المحتلة، وتقع اليوم في لواء الشمال للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجليل الشرقي.

مصادر عبرية: 17 جريحاً بعد اندلاع حريق في مبنى بمدينة طبريا صباح اليوم pic.twitter.com/JLTHNmUI8g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2025





ويظهر في الفيديو بعض المستوطنين وهم يقفزون من شرفات المبنى، ونشب الحريق في شارع "ركيفات" في مدينة طبريا المحتلة صباح أمس السبت، ما أسفر عن إصابة 17 مستوطنًا وكانت إصابتهم بدرجات متفاوتة.



وقال الناطق باسم نجمة داوود الحمراء، أمس السبت، إن: "المركز استلم بلاغًا بشأن اندلاع حريق داخل مسكن مستوطنين في طبريا، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، حيث قدمت الإسعافات الأولية لنحو 12 شخصًا إصابتهم بين المتوسط، ونقلوا بعدها إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بإصابة سيدة وفتاة بجروح متوسطة إثر قفزهما من الطابق الثاني فرارًا من الحريق.

ووصلت 6 طواقم إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد جهود مكثفة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق.

وأعرب سكان المنطقة عن صدمتهم من الحادث، مطالبين بتحقيق عاجل لتحديد أسباب الحريق واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.



وأكد شهود العيان أن النيران انتشرت في الطابق الأول من المبنى السكني المكون من طابقين.