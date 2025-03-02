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ضجة بعد تصريحات عثمان الخميس عن حماس: تعرضوا لعدو فاسق فاجر بالقتل (فيديو)

02:59 م الأحد 02 مارس 2025

الشيخ عثمان الخميس

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(وكالات)

أثارت تصريحات الداعية الإسلامي الكويتي، عثمان الخميس، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وصف حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها "جماعة منحرفة" واتهمها بانتهاج طريق حزبي خاطئ، كما أشار إلى أنها ألقت بنفسها في أحضان إيران.

وفي مقابلة أجراها الخميس على إذاعة "إنسان"، قال: "الإشكالية في موضوع غزة، كما أتصور، هي أن الناس يخلطون بين حماس وبين الفلسطينيين، فهم يرون أخطاء حماس وانحرافاتها ثم يعممونها على فلسطين أو على أهل غزة، وهذا خطأ. حماس فرقة سياسية، وفي وجهة نظري، هي منحرفة، سلكت طريقًا سيئًا، واتجهت نحو الحزبية، وألقت بنفسها في أحضان إيران".


وأضاف الخميس: "أهل غزة ليس لهم ذنب، وحتى أفراد حركة حماس، رغم انحرافهم في رأيي، هم مسلمون تعرضوا لعدو فاسق فاجر بالقتل. ومهما كان هذا المسلم منحرفًا، فإنه يجب أن أقف معه وأسانده ضد العدو، لكن دون أن أؤيد فكره، بل يجب أن أعترض عليه وأنتقده".


وأثارت تصريحات الخميس ردود فعل قوية، حيث رد عليه الداعية الفلسطيني، محمود الحسنات، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقًا)، قائلًا: "شيخنا الفاضل، الشيخ عثمان الخميس، نحسبك على خير ولا نزكي على الله أحدًا، ولكن من شيم الرجال الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. وأنت مدعو اليوم إلى الاعتذار لأهل غزة عن وصف مقاومتهم بالانحراف.. غزة وأهلها قدموا التضحيات العظيمة في سبيل الأمة، ويستحقون الإنصاف والدعم، لا التجريح والاتهام".

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عثمان الخميس حماس حركة المقاومة الإسلامية
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