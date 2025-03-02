بعد وقف المساعدات لغزة.. نتنياهو يتوعد بـ "تبعات إضافية"

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار حكومته قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى قطاع غزة، جاء على خلفية رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس للمقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف.

وأكد نتنياهو أن حكومته لن تتهاون مع ما وصفه بـ"تعنت" حماس، قائلًا: "إذا واصلت حماس موقفها الرافض ولم تفرج عن الأسرى، فسيكون لذلك تبعات إضافية".

وأشار نتنياهو إلى أن الوسيط ويتكوف قدم اقتراحًا بتمديد وقف إطلاق النار، لكنه توصل إلى أنه لا توجد إمكانية حالية لسد الفجوة بين مطالب إسرائيل وموقف حماس، مما أدى إلى اتخاذ قرار تعليق دخول المساعدات إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالأسرى، قال نتنياهو إن الحركة تحتجز حاليًا 59 أسيرًا، من بينهم 24 شخصًا ما زالوا على قيد الحياة، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تتخلى عن أي منهم، وأضاف: "نحن عازمون على استعادة الجميع".