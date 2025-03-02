برنامج أمريكي يسخر من المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

وكالات



تناول برنامج "ساترداي نايت لايف" الأمريكي الساخر اللقاء المثير للجدل والمشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بطريقة كوميدية ساخرة.

Zelenskyy’s White House meeting with Trump and Vance pic.twitter.com/l7T2GCvVJW — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) March 2, 2025





ولعب دور ترامب الممثل جيمس أوستن جونسون، في حين ظهر مايك مايرز في دور إيلون ماسك.



وفي سبتمبر 2017، حقق برنامج "ساترداي نايت لايف" أعلى نسبة مشاهدة له خلال 23 عامًا، وفاز بتسع جوائز "إيمي".



و"ساترداي نايت لايف" هو برنامج تلفزيوني أمريكي ساخر يتناول المشهد السياسي والاجتماعي الحافل في الولايات المتحدة بطريقة ساخرة.



وأثارت المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا واسعًا، إذ علقت الكثير من الدول الأوروبية على هذا اللقاء.



وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،"شعرت بعدم الارتياح أثناء مشاهدة اجتماع ترامب وزيلينسكي"، "لا أحد يريد أن يرى ذلك"، مضيفًا: "لا أعتقد أن زيلينسكي ارتكب أي خطأ، وأنا واثق من أن ترامب يريد السلام الدائم".



وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قائلًا: إن اللقاء بين ترامب و زيلينسكي في البيت الأبيض كان "مؤسفًا".



كما انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشدة، ووصف مقابلته الغاضبة التي أجريت في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها فاقت التصورات.



وقال شتاينماير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، السبت، وهو على متن طائرة متجهة إلى أوروجواي: "تفشل الدبلوماسية عندما تتم إهانة الشركاء أمام العالم"، وذكر " المشهد الذي حدث في البيت الأبيض خطف أنفاسي. لم أكن لأصدق أننا قد نضطر إلى الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الولايات المتحدة على الإطلاق".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، أمس الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.