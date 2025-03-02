أول تعليق من السلطة الفلسطينية على وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء قرار حكومة الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من التداعيات الكارثية لهذا القرار، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة ابتزاز سياسي، معتبرة أن هذه الممارسات تعمق معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت وطأة الحرب والتهجير القسري.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة الاحتلال لضمان إدخال المساعدات بشكل مستدام، ومنع استخدامها كأداة للضغط السياسي على الفلسطينيين.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما وصفته الحركة بـ"الانقلاب السافر" على الاتفاق.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على الالتزام بالاتفاق في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن تل أبيب مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ولكن وفق شروط تضعها الحكومة الإسرائيلية.