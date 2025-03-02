وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث مقترح جديد بشأن هدنة غزة

(وكالات)

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدًا تفاوضيًا إسرائيليًا سيغادر إلى القاهرة قريبًا لمناقشة مقترح جديد يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، يتضمن المقترح الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين أحياء وثلاث جثث، مقابل تمديد الهدنة لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وذلك بعد رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة وصفتها الحركة بالانقلاب السافر على الاتفاق.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لم تعد قادرة على الالتزام بالاتفاق في الوقت الراهن، معربا عن استعداد إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية ولكن بشروط.