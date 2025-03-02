إعلان

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث مقترح جديد بشأن هدنة غزة

02:23 م الأحد 02 مارس 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدًا تفاوضيًا إسرائيليًا سيغادر إلى القاهرة قريبًا لمناقشة مقترح جديد يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، يتضمن المقترح الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين أحياء وثلاث جثث، مقابل تمديد الهدنة لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وذلك بعد رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة وصفتها الحركة بالانقلاب السافر على الاتفاق.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لم تعد قادرة على الالتزام بالاتفاق في الوقت الراهن، معربا عن استعداد إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية ولكن بشروط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفقة غزة هدنة غزة وفد إسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات