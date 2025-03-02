كاتس يشكر ترامب على صفقة الأسلحة لإسرائيل

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "ممتنون لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الموافقة العاجلة على صفقة الأسلحة لإسرائيل".

وأضاف كاتس، "دعم الولايات المتحدة الثابت يعزز دفاعنا ويؤكد على الروابط العميقة بين البلدين".

ووافقت الحكومة الأمريكية، على صفقة أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك المراجعة التقليدية للكونجرس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن عمليات التسليم ستبدأ العام المقبل وتستمر حتى عام 2028.

وتُعد الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل ومزودها الأساسي بالأسلحة. ومع ذلك، وتشمل الصفقة المعتمدة أنواعًا مختلفة من الذخيرة والمعدات العسكرية.

وتشكل القنابل والمواد المرتبطة بها الحصة الأكبر بقيمة 2.04 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 35 ألفًا و500 قنبلة جوية ثقيلة.

كما تتضمن الصفقة ذخائر إضافية ودعمًا فنيًا ومعدات مساندة بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة بقيمة تقارب 295 مليون دولار.