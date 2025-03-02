"لمنع عدوان روسيا".. التشيك تدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

براغ - (د ب أ)

دعا رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم الأحد، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع روسيا العدوانية من التوسع بشكل أكبر، على بعد بضع مئات من الكيلومترات فقط من جمهورية التشيك.

وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح اليوم الأحد على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، قبل اجتماع الزعماء الأوروبيين في لندن اليوم الأحد، حسب إذاعة براغ .

وأكد أن أوروبا المسلحة بشكل جيد وحدها هي القادرة على ضمان السلام المستدام وطويل الأمد، مضيفا أن هذا لن يكون ممكنا بدون زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.