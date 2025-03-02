روسيا تحذر من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تقول صراحة إنها تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن أوروبا تطالب باستمرار الحرب.

وأضاف لافروف، الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا إذا تم نشر قوات حفظ سلام أوروبية.

وفي وقتٍ سابق، قال لافروف، إن مقترح نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا لن يحل جذور الصراع هناك بل يجب معالجة الأسباب الجوهرية له.

كما أكد القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، موقف روسيا "الرافض" لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو منفتحة على الأمر.

وكان ترامب قد أشار، الإثنين، إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لقبول فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الأمريكية واشنطن، على سؤال حول إذا كان بوتين سيقبل فكرة إرسال قوات سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قائلًا: "نعم سيقبل ذلك. طرحت عليه هذا السؤال تحديدًا. ليس لديه مشكلة في هذا".